В Clubhouse заблокировали Минаева из-за жалоб феминисток 

Соцсеть Clubhouse заблокировала главного редактора Esquire Сергея Минаева после критики феминисток.

Минаев устроил обсуждение феминистических воззрений и откровенно рассказал, что он думает об активистках данного движения. Однако ход его мыслей не понравился "героиням" обсуждения, и они начали массово ставить Минаеву негативные оценки (дислайки). В итоге западная соцсеть лишила его права на общение.

«В этой соцсети нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Ты можешь поставить дислайк где угодно, что-то написать, а здесь ничего не остаётся… Само приложение западное и, естественно, оскорбительных высказываний там быть не может. Когда мужчины объясняют феминисткам, почему экофеминизм это х***я, люди, которые не из России это слушали, наверняка отправили Минаева в бан», — заявила Лазерсон.

По ее словам, никакого коллективного доноса не было, а Минаев завел эту комнату, «чтобы обстебать феминизм».

«Мы в поту потом ещё до 5 утра обсуждали, как нам тяжело и как разговаривать с такими мужчинами», — сказала Лазерсон.

Сам Минаев заявил. что столкнулся со «шквалом агрессии», и «коллективным стукачеством».

Его эфир побил абсолютный рекорд среди российских пользователей, собрав 7 тысяч слушателей. На Минаева подписано более 90 тысяч человек.