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Москва

В Clubhouse заблокировали Минаева из-за жалоб феминисток 

Майк Габриелян 1 час назад
В Clubhouse заблокировали Минаева из-за жалоб феминисток
Фото: ТАСС
Соцсеть Clubhouse заблокировала главного редактора Esquire Сергея Минаева после критики феминисток.
Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на феминистку Лизу Лазерсон.
Минаев устроил обсуждение феминистических воззрений и откровенно рассказал, что он думает об активистках данного движения. Однако ход его мыслей не понравился "героиням" обсуждения, и они начали массово ставить Минаеву негативные оценки (дислайки). В итоге западная соцсеть лишила его права на общение.

«В этой соцсети нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Ты можешь поставить дислайк где угодно, что-то написать, а здесь ничего не остаётся… Само приложение западное и, естественно, оскорбительных высказываний там быть не может. Когда мужчины объясняют феминисткам, почему экофеминизм это х***я, люди, которые не из России это слушали, наверняка отправили Минаева в бан», — заявила Лазерсон.

По ее словам, никакого коллективного доноса не было, а Минаев завел эту комнату, «чтобы обстебать феминизм».

«Мы в поту потом ещё до 5 утра обсуждали, как нам тяжело и как разговаривать с такими мужчинами», — сказала Лазерсон.

Сам Минаев заявил. что столкнулся со «шквалом агрессии», и «коллективным стукачеством».
Его эфир побил абсолютный рекорд среди российских пользователей, собрав 7 тысяч слушателей. На Минаева подписано более 90 тысяч человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме считают, что Clubhouse может следить за россиянами.
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Общество , Сергей Минаев , Госдума
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