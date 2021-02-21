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Москва

В Госдуме считают, что Clubhouse может следить за россиянами 

Газета.Ru 13 минут назад
В Госдуме предупредили о слежке за россиянами через приложение Clubhouse
Фото: Reuters
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Депутат подчеркнул, что никогда не заходил в приложение, однако уверен, что иностранные спецслужбы используют его для слежки.

«Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живем в абсолютно прозрачном аквариуме. Любой вход человека в Сеть фиксируется: с кем, кто, о чем», — сказал он.

Парламентарий Виталий Милонов согласился с Калашниковым, говорится в сообщении.

«Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android», — сказал он.

Ранее в Clubhouse заблокировали профиль телеведущего Владимира Соловьева.
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Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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Комментарии 7
Общество , Владимир Соловьев , Сергей Калашников , Виталий Милонов , Госдума , Google
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