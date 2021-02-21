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Второй этап вакцинации от коронавируса начался в ЛНР 

ТАСС 53 минуты назад
Второй этап вакцинации от коронавируса начался в ЛНР
Фото: РИА Новости
Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции начался в воскресенье в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом агентству Луганскинформцентр сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая.

"Сегодня, 21 февраля, стартовал второй этап вакцинации против коронавируса", — сказала она.

Заместитель главного врача добавила, что первыми второй компонент российской вакцины "Спутник V" получают сотрудники МЧС ЛНР и медицинские работники.

"Люди очень активно отозвались на вторую вакцинацию, все достаточно организованно пришли, и на данный момент с утра уже более 150 человек вакцинировались", — сообщила Кобыляцкая.

По ее словам, первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в ЛНР успешно завершен.

"Первый этап прошел успешно, каких-либо больших осложнений в процессе вакцинации выявлено не было", — сказала Кобыляцкая.

Она уточнила, что в некоторых случаях у пациентов после прививки наблюдался "легкий субфебрильный подъем температуры, аллергических реакций ни у кого не наблюдалось".
Первый случай COVID-19 был выявлен в ЛНР 30 марта 2020 года. Власти приняли меры для предотвращения распространения инфекции. Изменился режим работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта. С мая в ряде районов санитарные меры были ослаблены в связи со стабилизацией эпидемической ситуации. 21 сентября из-за увеличения суточных показателей заражения коронавирусом власти ввели дополнительные рестрикции. В частности, было ограничено проведение массовых мероприятий.
С 1 февраля 2021 года в ЛНР началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". В первую группу вошли медицинские работники, педагоги и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
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Общество , МЧС , МВД , Луганск
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