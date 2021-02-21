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Москва

Clubhouse заблокировал журналиста Минаева после жалоб феминисток 

News.ru 39 минут назад
Clubhouse заблокировал Минаева после жалоб феминисток
Фото: ТАСС
Журналист Сергей Минаев рассказал, что после того как он зашёл в «комнату» в социальной сети, где общались «русские феминистки», Сlubhouse его заблокировал.
Главный редактор журнала Esquire отметил, что во время разговора с женщинами наткнулся на «шквал агрессии».

Казалось бы — коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного ЗЛА. Но, как мы видим, прогрессивное, светлое и умное ДОБРО не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую, — написал Минаев в своём Telegram-канале.

До этого Минаеву удалось побить абсолютный рекорд среди российских пользователей Clubhouse и собрать семь тысяч слушателей. В новой соцсети на него подписаны более 90 тысяч человек.
Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса.
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Общество , Сергей Минаев
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