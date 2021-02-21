Скабеева уличила Собчак в лицемерии из-за репоста слитого видео

Телеведущая Ольга Скабеева обиделась на «доброжелателей», распространивших видео о том, что происходит за кулисами передачи «60 минут» на канале «Россия 1».
«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой», — написала она в Телеграме.
Ранее в интернет слили ролик, где до эфира Скабеева обсуждала с гостями и соведущим Евгением Поповым, о чем нужно и не нужно говорить в программе.
В частности, она просила воздержаться от бесед об Алексее Навальном (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Сама Скабеева заявила, что не намерена обсуждать блогера с украинскими экспертами: «Перефразируя Высоцкого— в моей стране много проблем, но Навального я буду обсуждать точно без украинских экспертов».
Также Скабееву возмутило лицемерие Ксении Собчак, которая опубликовала видео в своем Телеграме. По ее словам, она «распространяет подсмотренный за мною видос». Ведущая «60 минут» напомнила Собчак ее же слова о том, что «приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Скабеева поиздевалась над Гордоном.