Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Скабеева уличила Собчак в лицемерии после скандала со слитым видео 

Майк Габриелян 36 минут назад
Скабеева уличила Собчак в лицемерии из-за репоста слитого видео
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева обиделась на «доброжелателей», распространивших видео о том, что происходит за кулисами передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой», — написала она в Телеграме.

Ранее в интернет слили ролик, где до эфира Скабеева обсуждала с гостями и соведущим Евгением Поповым, о чем нужно и не нужно говорить в программе.
В частности, она просила воздержаться от бесед об Алексее Навальном (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Скабеева раскритиковала Киев за отказ от российской вакцины
Сама Скабеева заявила, что не намерена обсуждать блогера с украинскими экспертами: «Перефразируя Высоцкого— в моей стране много проблем, но Навального я буду обсуждать точно без украинских экспертов».
Также Скабееву возмутило лицемерие Ксении Собчак, которая опубликовала видео в своем Телеграме. По ее словам, она «распространяет подсмотренный за мною видос». Ведущая «60 минут» напомнила Собчак ее же слова о том, что «приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Скабеева поиздевалась над Гордоном.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии 13
Общество , Алексей Навальный , Ксения Собчак , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение