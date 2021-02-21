Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до смерти

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Министерство внутренних дел России предложило хранить отпечатки россиян до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста.

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — говорится в сообщении.

Поправки предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Речь идет об отпечатках пальцев россиян, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации».

Ведомство объясняет необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет, поскольку по достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.