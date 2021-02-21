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Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до 100-летнего возраста 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 35 минут назад
Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до смерти
Фото: ТАСС
Министерство внутренних дел России предложило хранить отпечатки россиян до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста.
Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — говорится в сообщении.

Поправки предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Речь идет об отпечатках пальцев россиян, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации».
Ведомство объясняет необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет, поскольку по достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.
Ранее сообщалось, что МВД России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.
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Общество , Законопроекты , МВД
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