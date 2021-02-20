Россиянка переименовала себя в Президента России 

Жительница Татарстана официально переименовала себя в Президента России. Об этом сообщил Telegram -канал Mash Iptash.

По данным канала, 39-летняя Ирина Калимуллина решила сменить имя в июне 2020 года. При этом россиянка сохранила свое отчество — Викторовна. Мать женщины просит ее вернуть имя обратно.

Telegram

Как пишет Mash Iptash, соседи жалуются, что Россия постоянно курит в подъезде. Женщине также грозит штраф от 500 до 1000 рублей за курение в поезде Нижневартовск — Москва.