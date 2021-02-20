От работающих россиян потребовали справки о вакцинации 

Эксперт оценил законность требования работодателями справки о вакцинации от коронавируса.

О том, что некоторые работодатели отказываются принимать на работу соискателей без сертификата о вакцинации от COVID-19, ранее написала «Комсомольская правда».

Подобные требования являются нарушением Трудового кодекса РФ , который запрещает работодателю запрашивать сведения о состоянии здоровья сотрудника, если они не касаются вопроса о возможности выполнения работником своих функций.

«Сделать вакцинацию обязательной и тотальной работодатель не может. Можно принять локальный акт и рекомендовать с определенной периодичностью тестирования на коронавирус, но тут нужно получить согласие работников о том, что они не возражают против такой процедуры», — заявил «360» адвокат МКА «Князев и партнеры» Евгений Розенблат.

Он отметил, что при приеме на работу иностранных работников могут потребовать результаты теста на ковид — они должны были получить его при въезде в Россию.

Специалисты предупредили также, что покупка поддельных справок о тестировании и сертификатов о вакцинации грозит уголовным преследованием.

«Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев», — добавил Розенблат.