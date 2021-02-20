Почему вдова Мягкова не пришла на прощание с мужем 

Актриса, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощания с ним из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Театральный режиссер Марина Брусникина рассказала, что Вознесенская не выходит из дома «по состоянию здоровья».
«Но при этом никогда и ни на что не жалуется», — подчеркнула она.
Брусникина отметила, что с 77-летней актрисой сейчас находятся ее племянники.
Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность.
Вознесенская и Мягков были женаты с 1963 года, детей у них нет.