Почему вдова Мягкова не пришла на прощание с мужем 

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Театральный режиссер Марина Брусникина рассказала, что Вознесенская не выходит из дома «по состоянию здоровья».

«Но при этом никогда и ни на что не жалуется», — подчеркнула она.

Брусникина отметила, что с 77-летней актрисой сейчас находятся ее племянники.

Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность.

Вознесенская и Мягков были женаты с 1963 года, детей у них нет.