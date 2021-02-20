Зрители обрушились на Гордона и Барановскую 

Зрители программы «Мужское/Женское» раскритиковали ведущих Александра Гордона и Юлию Барановскую. Они отметили, что их стоил бы уволить, а не признавать лучшей парой телеведущих. https://www.instagram.com/p/CLdt0qQnuVR/
Новость о том, что Барановская и Гордон признаны лучшей парой ведущих, появилась в одном из аккаунтов о звездах шоу-бизнеса в Instagram и вызвала резкую реакцию зрителей.
«Убрать! Уволить!» — заявила natasha.4271.
«Оба ведущих — некорректны. А скорее, они просто не воспитаны», — отметила koroliova8849.
«Наглости, конечно, им не занимать…», — уверен vanasyrkov.
Интернет-пользователи отметили, что ведущие позволяют себе оскорблять участников программы и осуждать их, а также навязывают собственную точку зрения.
«Рамблер» писал, что ранее в студии программы «Мужское/Женское» подверглась оскорблениям жительница Красноярского края, которая прославилась тем, что избивала полуторогодовалого сына с ДЦП. Начал травлю ведущий Александр Гордон, который назвал женщину «тварью». В итоге участница программы в слезах попыталась покинуть ток-шоу, но ее остановили.