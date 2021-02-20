Зрители обрушились на Гордона и Барановскую 

Все новости на карте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Звезд (@instastarsnews) Новость о том, что Барановская и Гордон признаны лучшей парой ведущих, появилась в одном из аккаунтов о звездах шоу-бизнеса в Instagram и вызвала резкую реакцию зрителей.

«Убрать! Уволить!» — заявила natasha.4271.

«Оба ведущих — некорректны. А скорее, они просто не воспитаны», — отметила koroliova8849.

«Наглости, конечно, им не занимать…», — уверен vanasyrkov.

Интернет-пользователи отметили, что ведущие позволяют себе оскорблять участников программы и осуждать их, а также навязывают собственную точку зрения.

«Рамблер» писал, что ранее в студии программы «Мужское/Женское» подверглась оскорблениям жительница Красноярского края, которая прославилась тем, что избивала полуторогодовалого сына с ДЦП. Начал травлю ведущий Александр Гордон, который назвал женщину «тварью». В итоге участница программы в слезах попыталась покинуть ток-шоу, но ее остановили.