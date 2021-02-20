С Андреем Мягковым простились в Москве

Сегодня в Москве простились с актером Андреем Мягковым. Гражданская панихида состоялась в МХТ имени Чехова, где народный артист РСФСР служил с 1977 года. Близкие, коллеги и поклонники творчества Андрея Васильевича проводили его в последний путь аплодисментами.
Андрей Мягков скончался на 83 году жизни от сердечной недостаточности. Отечественному зрителю он запомнился своими ролями в фильмах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Похоронят российского артиста на Троекуровском кладбище.