С Андреем Мягковым простились в Москве

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Москва

Появилось видео прощания с актером Андреем Мягковым 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сегодня в Москве простились с актером Андреем Мягковым. Гражданская панихида состоялась в МХТ имени Чехова, где народный артист РСФСР служил с 1977 года. Близкие, коллеги и поклонники творчества Андрея Васильевича проводили его в последний путь аплодисментами.
Андрей Мягков скончался на 83 году жизни от сердечной недостаточности. Отечественному зрителю он запомнился своими ролями в фильмах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Похоронят российского артиста на Троекуровском кладбище.
Общество , Видео , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов
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