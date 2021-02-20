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В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым 

РИА Новости 1 час назад
В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым
Фото: РИА Новости
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в МХТ имени Чехова, проститься с актером пришли коллеги и поклонники, передает корреспондент РИА Новости.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна "Мосфильм" и столичных театров. В зале играет музыка, показывается слайд-шоу из черно-белых фотографий артиста. Траурный портрет установлен также в фойе театра.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
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Общество , Ольга Любимова , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , Владимир Путин , РИА Новости
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