12 742 новых случаев коронавируса выявили в России

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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 742. Общее количество инфицированных достигло 4 164 726, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост числа заболевших составил 0,3%.

В частности, за сутки было выявлено 735 заразившихся в Московской области, 411 — в Нижегородской области, 329 — в Воронежской области, 316 — в Ростовской области, 287 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 367 988 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 417 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 83 293 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 012, до 3 713 445. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся.