Мурашко заявил об эффективности вакцины «КовиВак»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что вакцина против коронавируса «КовиВак» показала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований препарата.

Он также добавил, что при этом широкомасштабные исследования третьей зарегистрированной в России вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

«Вакцина центра имени Чумакова создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус», — уточнил Мурашко, добавив, что теперь «в нашем арсенале имеются три вакцины», что обеспечивает надежную защиту россиян.