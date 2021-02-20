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Мурашко заявил об эффективности и безопасности вакцины «КовиВак» 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Мурашко заявил об эффективности вакцины «КовиВак»
Фото: сайт Минздрава РФ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что вакцина против коронавируса «КовиВак» показала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований препарата.
Он также добавил, что при этом широкомасштабные исследования третьей зарегистрированной в России вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

«Вакцина центра имени Чумакова создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус», — уточнил Мурашко, добавив, что теперь «в нашем арсенале имеются три вакцины», что обеспечивает надежную защиту россиян.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о температуре хранения вакцины «КовиВак».
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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