В ВОЗ посоветовали использовать дозы вакцины от одной компании

«На данный момент рекомендация ВОЗ содержится в руководстве стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE). Мы сделали это для вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и в настоящее время SAGE изучает данные по другим вакцинам, которые находятся на стадии разработки. Поэтому нам нужно следовать тому, что содержится в этих рекомендациях, и пока рекомендуется принимать вторую дозу той же вакцины, что и первую дозу», — говорится в видеокомментарии Сваминатан, опубликованном ВОЗ в пятницу.