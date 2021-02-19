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В Коми из-за чумы отправят на убой более 900 свиней 

ИА Regnum 20 минут назад
В Коми из-за чумы отправят на убой более 900 свиней
Фото: РИА Новости
В Коми из-за обнаруженного очага африканской чумы свиней отправят на убой 906 животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республики.

«По предварительным данным убою подвергнут 906 голов. Для их владельцев предусматривается возмещение понесенного ущерба. Ветеринарная служба просит воздержаться граждан от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы был выявлен в личном подсобном хозяйстве под Сыктывкаром. В трех районах республики был введен режим ЧС.
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Общество , Республика Коми , Сыктывкар
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