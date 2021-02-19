В Коми из-за чумы отправят на убой более 900 свиней 

«По предварительным данным убою подвергнут 906 голов. Для их владельцев предусматривается возмещение понесенного ущерба. Ветеринарная служба просит воздержаться граждан от покупки, перемещения и убоя свиней до снятия ограничительных мероприятий», — сообщили в ведомстве.