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В России вскоре наступит глобальное похолодание 

Вероника Полынина 1 час назад
В России вскоре наступит глобальное похолодание
Фото: ТАСС
В России наступает глобальное похолодание, считает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

«Наступает пора холодов. Глобальное потепление, о котором так долго говорили, под большим вопросом», — заявил он «Ура.ру».

Профессор отметил, что на протяжении нескольких последних лет средняя температура поверхности Северной Атлантики в субполярной зоне (50-60 градусов широты на Север) резко падает, вода в Северном Ледовитом океане также становится холодней. В связи с этим изменяются процессы в атмосфере.
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По словам Покровского, если охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает. Особенно это будет заметно в скандинавских странах и России.

«При этом холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана», — заявил метеоролог.

Как сообщал «Рамблер», ранее синоптики пообещали новый мощный снегопад в Москве. Он пройдет 23 февраля, за день ожидается выпадение до трети месячной нормы осадков.
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Общество , Олег Покровский
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