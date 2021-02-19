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До 70% россиян могут иметь иммунитет от COVID 

Вероника Полынина 1 час назад
До 70% россиян могут иметь иммунитет от COVID
Фото: РИА Новости
Иммунитет к коронавирусу имеют от 20% до 70% россиян в зависимости от региона. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы контролировать эпидемиологический процесс.
По словам Тимакова, вирус видоизменяется и вскоре сможет передаваться людям с низкой вирусной нагрузкой.

«Для тех людей, которые не переболели и не вакцинировались, эти три ближайших месяца будут особенно опасны», — приводит ТАСС слова специалиста.

Евгений Тимаков посоветовал не пренебрегать соблюдением санитарных норм, а для хорошего иммунитета правильно питаться, вести здоровый образ жизни, много двигаться и полноценно спать.
Как сообщал «Рамблер», число случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю увеличилось на 2,5 млн — это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.
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Общество , Евгений Тимаков , ИТАР-ТАСС
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