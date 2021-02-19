Русский язык назвали пятым в мире

По совокупности различных параметров русский язык является пятым в мире. Об этом сообщила ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая на международной конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом» в Севастополе.

По данным, предоставленным ректором, русский язык находится на втором месте по числу сайтов в сети Интернет, на четвёртом в международных организациях, на пятом по количеству научных публикаций. По совокупности параметров и рейтингов русский язык находится на пятом месте в мире, рассказала Русецкая.

«Это умеренный повод для оптимизма и в то же время основание для сплочения для нашей совместной работы», — сообщила она.