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Москва

Русский язык назвали пятым в мире по совокупности параметров 

ИА Regnum 1 час назад
Русский язык назвали пятым в мире
Фото: РИА Новости
По совокупности различных параметров русский язык является пятым в мире. Об этом сообщила ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая на международной конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом» в Севастополе.
По данным, предоставленным ректором, русский язык находится на втором месте по числу сайтов в сети Интернет, на четвёртом в международных организациях, на пятом по количеству научных публикаций. По совокупности параметров и рейтингов русский язык находится на пятом месте в мире, рассказала Русецкая.

«Это умеренный повод для оптимизма и в то же время основание для сплочения для нашей совместной работы», — сообщила она.

Замглавы департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Игорь Ткач, выступая на конференции, отметил, что «правительство Москвы продолжит работу по поддержке российских соотечественников, сохранению духовных основ и исторической памяти, продвижению русского языка за рубежом».
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Общество , Игорь Ткач , Правительство Москвы , Севастополь
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