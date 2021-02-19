Смертность от COVID-19 объяснили сопутствующими заболеваниями

«Чаще всего это достаточно пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, и процент людей с действительно серьезной хроникой в РФ правда высок, у нас трудно найти пожилых людей старше 60 лет, у которых бы не было того или иного хронического заболевания, поэтому смертность такая достаточно высокая», — сказал Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».