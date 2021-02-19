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Эксперт Центра Гамалеи объяснил смертность от COVID-19 в РФ 

BFM.RU и ещё 2 53 минуты назад
Смертность от COVID-19 объяснили сопутствующими заболеваниями
Фото: РИА Новости
Достаточно высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года в России объясняется тем, что среди заболевших COVID-19 много пожилых людей, у которых есть сопутствующие заболевания. Об этом сообщил ведущий специалист Центра Гамалеи Федор Лисицын.
Он пояснил, что многие умирающие от последствий коронавируса — люди с хроническими заболеваниями.

«Чаще всего это достаточно пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, и процент людей с действительно серьезной хроникой в РФ правда высок, у нас трудно найти пожилых людей старше 60 лет, у которых бы не было того или иного хронического заболевания, поэтому смертность такая достаточно высокая», — сказал Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что весной 2020 года точность тест-систем не позволяла достоверно определить, что способствовало смерти пациентов и могла ли ее ускорить коронавирусная инфекция.
COVID-19 в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в РФ, свидетельствуют данные Росстата. За последние сутки в стране подтверждены 470 летальных исходов.
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Общество , Росстат
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