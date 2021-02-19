Проценко рассказал об определении COVID-19 по кашлю

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о разработке способа определения наличия коронавируса нового типа по кашлю. Об этом сообщает «Россия 1».

Он отметил, что кашель имеет характерные признаки, по которым становится ясно, заболеет человек или нет.

«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, но я слышу по его разговору по телефону», — сказал Проценко.

По его словам, тогда многие шутили о том, что диагноз можно поставить по телефону.

Главврач добавил, что после этого специалисты задумались о проведении исследования, в котором в частности участвует и больница в Коммунарке.

В декабре 2020 года Проценко оценил вероятность третьей волны коронавируса.