Скабеева осудила людей за просмотр слитого видео с ней

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Телеведущая Ольга Скабеева написала своим подписчикам в Telegram-канале, что недовольна поведением тех, кто посмотрел видео, снятое за кулисами передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Подслушивать и подглядывать в замочную скважину отвратительно, пошло и так унизительно! — написала она.

По её словам, «читать чужие письма» неэтично. Она предложила своим «дорогим доброжелателям» познакомиться с таким понятием, как этика.

Отдельно она возмутилась лицемерием Ксении Собчак , которая поделилась видео у себя в Telegram, а до этого звала Скабееву на интервью.

Ведущая «60 минут» напомнила коллеге выдержку из её же беседы с Юрием Дудём.

«Есть вещи, которыми приличный человек не занимается. Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма», — говорила Собчак ранее.