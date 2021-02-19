«Мужской набор» к 23 февраля обойдется в 1640 рублей

Набор наиболее популярных подарков на 23 февраля (носки, гель для душа и пена для бритья) в 2021 году обойдется в 1640 рублей, следует из данных онлайн-магазина Lamoda и сервиса по поиску услуг «СберУслуги».

Эксперты изучили расходы в разных ценовых категориях, от демократичных до более дорогих, и составили топ-5 подарков этого года, передает РИА «Новости»

«Традиционный подарок для мужчины к 23 февраля, носки, гель для душа и пена для бритья, накануне праздника обошелся в 1640 рублей. Спрос на мужские носки в период с 10 по 17 февраля 2021 года по сравнению с аналогичными днями января вырос на 80%, мужской гель для душа покупали в три раза активнее, а спрос на пену для бритья вырос в пять раз», — подсчитали аналитики.

Однако многие россияне покупали более оригинальные подарки к 23 февраля. Спрос на масло для бороды вырос в три раза, а на наборы для ухода за бородой — в девять раз. При этом мужчины стали на 17% активнее пользоваться услугами мастеров по уходу за бородой. Исходя из средних сумм покупок, подарок для бородатых мужчин, состоящий из услуг мастера и набора для ухода за бородой, обошелся в 2530 рублей.

Авторы исследования выяснили, что перед 23 февраля мужская стрижка оказалась самой востребованной среди услуг — расходы на нее выросли на 60%. При этом спрос на мужской шампунь вырос в два раза, а на средства для укладки волос — в три раза. Подарок для мужчины, который заботится о своих волосах, обойдется в 2550 рублей. В него входит мужская стрижка, шампунь и средство для укладки волос.

Интерес к мужскому парфюму накануне праздника вырос в пять раз. Также более чем на треть вырос спрос на массаж для мужчин. Романтический подарок, состоящий из парфюма и массажа, обойдется в 3980 рублей.

Наконец, мужские спортивные товары перед 23 февраля стали покупать на 44% активнее. Самой популярной покупкой традиционно оказались кроссовки — интерес к ним вырос на 25%. При этом спрос на спортивных тренеров увеличился на 27%. Средняя стоимость спортивного подарка (кроссовки и занятие или консультация у тренера) составила 5420 рублей.