Навальный примет участие в двух заседаниях суда за день

Все новости на карте

Алексей Навальный будет лично присутствовать на заседаниях Бабушкинского суда Москвы по своим уголовным делам 20 февраля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Запланирована доставка Навального на оба заседания", — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что речь идет о выездном заседании Мосгорсуда , рассматривающего жалобу на замену условного срока, и о выездном заседании мирового суда, который рассматривает дело о клевете на ветерана.

Оба заседания пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля — по жалобе на замену срока начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.