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Москва

Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда 

ТАСС 19 минут назад
Навальный примет участие в двух заседаниях суда за день
Фото: ТАСС
Алексей Навальный будет лично присутствовать на заседаниях Бабушкинского суда Москвы по своим уголовным делам 20 февраля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Запланирована доставка Навального на оба заседания", — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что речь идет о выездном заседании Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на замену условного срока, и о выездном заседании мирового суда, который рассматривает дело о клевете на ветерана.
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Оба заседания пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля — по жалобе на замену срока начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.
Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Его защита обжаловала это решение в Мосгорсуд. В среду мировой суд назначил на 20 февраля заседание по делу Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. Как ожидается, суд выслушает подсудимого с последним словом и уйдет на решение. Прокурор просила суд признать Навального виновным в клевете и оштрафовать на 950 тыс. рублей. Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора.
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Общество , Ив Роше , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , ЕСПЧ , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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