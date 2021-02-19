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Снегопад нарушил транспортное сообщение в Крыму 

ИА Regnum 45 минут назад
Снегопад нарушил транспортное сообщение в Крыму
Фото: РИА Новости
Транспортное сообщение в разных районах Республики Крым нарушено из-за снегопада 19 февраля.
Так, в Симферополе, по данным администрации города, ряд автобусов не смогли выйти на маршруты. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме — снег убирают более 250 дворников, работает девять единиц специализированной техники.
В Феодосии 19 февраля прервано транспортное сообщение с посёлками Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное. Автобусы, вышедшие к посёлкам, застряли в снегу, сообщает Интерфакс.
Из-за снегопада в ряде районов Крыма школьники не смогли добраться к местам учёбы, а в Керчи учеников к школам подвозили военные. В Ленинском районе ряд школ отменили занятия, сообщила «Крыминформу» министр образования Крыма Валентина Лаврик.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад обрушился на Крым и Севастополь 19 февраля, с начала суток, например, в Керчи, выпала месячная норма осадков. Непогода парализовала движение на трассе «Таврида», прервано движение по Крымскому мосту.
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Общество , Крыминформ , Интерфакс , Керчь , Коктебель , Орджоникидзе , Республика Крым , Симферополь , Феодосия , Щебетовка
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