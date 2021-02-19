Жена телеведущего Ивлева пожаловалась на травлю их пары

Молодая жена известного российского телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева , 28-летняя Валерия Куденкова рассказала о своих впечатлениях от возлюбленного и статуса супруги. Как сообщает Starhit, она также пожаловалась на негатив и травлю в сети по отношению к ней.

«Много комментариев с подвывертом. Людей волнует брачный договор, не боюсь ли я сгореть в аду и хожу ли в церковь. Волнуются люди», — отметила она.

При этом Куденкова добавила, что все равно продолжает отвечать на вопросы в соцсетях.

Одним из интересующих публику вопросов стала разница в возрасте между ней и Ивлевым. «Я не ощущаю разницу в возрасте. Люди выбирают друг друга по интересам, образу жизни и уровню сознания! Нам очень хорошо вместе. Это главное», — подчеркнула супруга ведущего.

Отмечается, что в будущем пара планирует обвенчаться. Куденкова также назвала свой рецепт крепких отношений: «Принимать недостатки и не терпеть недостойное поведение».

Ивлев женился во второй раз в День святого Валентина. 47-летний ведущий и его возлюбленная провели церемонию в Москве во дворце бракосочетаний №1.

С прежней супругой Марией повар прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Через два месяца после официального расторжения брака, в сентябре 2020 года, Ивлев сообщил о новой невесте. Неофициальной причиной расставания с первой женой называлась измена, однако сам ведущий не признает эту информацию и называет ее слухом.