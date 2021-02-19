В Руспродсоюзе предупредили, что из-за роста цен на пластиковую упаковку в России вырастут цены на продукты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо организации антимонопольщикам.

В Руспродсоюзе рассказали, что с конца прошлого года участники рынка получают предупреждения о росте цен на упаковку на 10-15 процентов. Они попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить, насколько это обосновано.

Поставщики упаковки объяснили грядущий рост цен подорожавшим сырьем: цена полиэтилена с июня 2020-го выросла на 25–30 процентов, с 78 до 115 тысяч рублей за тонну.

По данным «Коммерсанта», стоимость упаковки в компаниях «Пище-Поли-Пласт» и «Комус-Упаковка» с 15 февраля выросла на десять процентов. А глава Российского союза пекарей Алексей Ляпин заявил, что с конца 2020 года стоимость упаковки подскочила на 70 процентов.

Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов подчеркнул, что на упаковку приходится 30 процентов в доле производства пищевой продукции. Если упаковка подорожает, это автоматически приведет к росту себестоимости производства многих продуктов.

СИБУРе повышение цен объяснили ростом спроса на полимеры и ростом стоимости сырья для нефтехимии, а также остановкой многих производств.

Директор компании «Химпартнеры» Константин Рзаев считает, что рост только начался: пока производители используют полимеры, приобретенные в ноябре-декабре, а через два месяца перейдут на «супердорогое» сырье.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.