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Москва

Пока вы спали: американские дипломаты попросили «Спутник V» 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: дипломаты из США решили привиться «Спутником V»
Фото: ТАСС
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Льготы по оплате ЖКХ могут расширить

В России ежегодно возвращается значительная сумма средств, которые выделяются на помощь для оплаты коммунальных платежей. Общественники в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предложили изменить порядок предоставления помощи и начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов. Об этом сообщает газета «Известия».
Если предложение будет принято, то число семей, имеющих право на получение субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, может удвоиться.
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Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки

Положительный эффект от выдачи жилищных кредитов под льготные 6,5% уже сошел на нет из-за роста цен на квартиры, и сейчас необходимо применять иные меры для повышения доступности ипотеки. Об этом РИА Новости заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой на квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — пояснила она.

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Российские регионы получили рекордную поддержку от центра

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве подсчитали, что в 2020 году российские регионы получили в качестве поддержки от федерального центра 3,8 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Об этом пишет газета «Известия».
Однако, несмотря на поддержку, дефицит региональных бюджетов также побил рекорд, составив 0,7 трлн рублей. При этом лидером стала Москва. Дефицит ее бюджета составил 137 млрд рублей, то есть около 20% от общей суммы регионального «минуса».
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Американские дипломаты попросили «Спутник V»

Ряд американских дипломатов, работающих в России, обратился с просьбой о вакцинации «Спутником V», после того, как Вашингтон не смог предоставить им препарат американского производства. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Washington Post.
При этом, по данным издания, Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам прививаться российской вакциной, однако «позволил им самим принимать решения касательно здоровья».
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Производители предупредили о росте цен на продукты из-за упаковки

Предприятия пищевой промышленности обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на пластиковую упаковку на 10-15%. Они отметили, что повышение стоимости упаковки приведет к росту себестоимости производства многих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант».
Поставщики упаковки в свою очередь объяснили повышение ростом цен на полимеры и продукты нефтехимии, колебаниями курса валют и проблемами с логистикой у производителей из-за пандемии коронавируса.
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Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
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Общество , Эльвира Набиуллина , Михаил Мишустин , Госдеп США , ФАС , Центральный банк России , Washington Post , газета "Известия" , РИА Новости
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