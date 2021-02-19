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Москва

Школьники согрели щенка и попали на видео 

Вадим Дроздов 27 минут назад
17 февраля в городе Крымске Краснодарского края на одной из остановок общественного транспорта видео попали школьники, которые своими куртками отогрели замерзающего щенка. Один мальчик даже снял куртку, чтобы согреть животное. Это и привлекло внимание проходящего неподалеку волонтера-зоозащитника. Щенка забрали, отогрели и накормили. Оказалось, что этот щенок — девочка. Теперь ее зовут Мэри.
«Напомним, на улице мы сегодня мерзли даже в шубах. А ребенок снимает с себя куртку и накрывает ей мерзнущего щенка! А девочка, которая легла на снег, чтобы согреть малышку?! Очень надеемся, что ребята не простыли», — прокомментировали в группе помощи животным.
Общество , Видео
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