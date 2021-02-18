Страдавший от нищеты Мягков отказывался от любой помощи

Актер Андрей Мягков
до последнего отказывался от любой финансовой помощи со стороны родных и близких, хотя сильно нуждался в деньгах. Еще в 2010 году звезда фильма «Ирония судьбы» жаловался на нищету
и говорил, что средств едва хватает на самое необходимое. После того, как супруга артиста Анастасия Вознесенская
перенесла инсульт, их ситуация только ухудшилась — выживать на две пенсии, пусть и с надбавками, было очень тяжело. Как рассказал друг почившего Владимир Стержаков
, ежемесячно Мягков получил по 50 тысяч рублей.
«Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал. У него была пенсия 50 тысяч рублей — и всё! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он участвовал в каких-то мероприятиях, тусовках? Нет! Он считал себя рабочим театра и кино», — вспоминает Стержаков.
Владимир Александрович вспомнил о случае, когда они совместно с Мягковым и Виктором Сергачевым
ездили на гастроли на Волгу. Стержаков взял с собой рыболовные снасти, и в процессе рыбалки мужчины разоткровенничались. Как признался в тот момент сам Андрей Мягков, в поездках за границу его привлекает не желание купить иностранные кассеты или бытовую технику, а возможность просто походить по улицам, не будучи никем узнанным.
«Вот ты, дурачок, думаешь, что мы так радуемся с Асей поездкам за границу? Да мне тьфу эта за граница. Это необходимо для того, что там я могу ходить без очков, кепки, могу выпить кофе в кафе, пойти в музей, погулять — и никто не будет меня дёргать. В России у меня этого нет», — приводит Стержаков слова своего друга.
Открытым остается вопрос, кто будет поддерживать Анастасию Вознесенскую теперь, когда она лишилась единственного близкого человека. Как рассказывают соседи, после кончины мужа Вознесенская стала затворницей
. Сегодня она даже не появилась на похоронах
.
«Я не знаю! Они всегда были рядом, всегда, все 56 лет…», — заметил Стержаков, которого цитирует газета «Собеседник».
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