Страдавший от нищеты Мягков отказывался от любой помощи

«Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал. У него была пенсия 50 тысяч рублей — и всё! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он участвовал в каких-то мероприятиях, тусовках? Нет! Он считал себя рабочим театра и кино», — вспоминает Стержаков.