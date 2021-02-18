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Страдающий от нищеты Андрей Мягков до последнего отказывался от любой помощи 

Экспресс газета и ещё 1 18 февраля 2021
Страдавший от нищеты Мягков отказывался от любой помощи
Фото: Вислов Иван/КП
Актер Андрей Мягков до последнего отказывался от любой финансовой помощи со стороны родных и близких, хотя сильно нуждался в деньгах. Еще в 2010 году звезда фильма «Ирония судьбы» жаловался на нищету и говорил, что средств едва хватает на самое необходимое. После того, как супруга артиста Анастасия Вознесенская перенесла инсульт, их ситуация только ухудшилась — выживать на две пенсии, пусть и с надбавками, было очень тяжело. Как рассказал друг почившего Владимир Стержаков, ежемесячно Мягков получил по 50 тысяч рублей.

«Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал. У него была пенсия 50 тысяч рублей — и всё! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он участвовал в каких-то мероприятиях, тусовках? Нет! Он считал себя рабочим театра и кино», — вспоминает Стержаков.

Владимир Александрович вспомнил о случае, когда они совместно с Мягковым и Виктором Сергачевым ездили на гастроли на Волгу. Стержаков взял с собой рыболовные снасти, и в процессе рыбалки мужчины разоткровенничались. Как признался в тот момент сам Андрей Мягков, в поездках за границу его привлекает не желание купить иностранные кассеты или бытовую технику, а возможность просто походить по улицам, не будучи никем узнанным.

«Вот ты, дурачок, думаешь, что мы так радуемся с Асей поездкам за границу? Да мне тьфу эта за граница. Это необходимо для того, что там я могу ходить без очков, кепки, могу выпить кофе в кафе, пойти в музей, погулять — и никто не будет меня дёргать. В России у меня этого нет», — приводит Стержаков слова своего друга.

Открытым остается вопрос, кто будет поддерживать Анастасию Вознесенскую теперь, когда она лишилась единственного близкого человека. Как рассказывают соседи, после кончины мужа Вознесенская стала затворницей. Сегодня она даже не появилась на похоронах.

«Я не знаю! Они всегда были рядом, всегда, все 56 лет…», — заметил Стержаков, которого цитирует газета «Собеседник».

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Общество , Виктор Сергачев , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Владимир Стержаков , Москва
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