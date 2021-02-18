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Переживший пять клинических смертей мужчина рассказал о службе на «Курске» 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Переживший пять клинических смертей рассказал о службе на «Курске»
Фото: ТАСС
Мужчина, которого столичные врачи спасли после пяти клинических смертей, в настоящее время работает на кладбище, а до этого служил на флоте и, по его словам, входил во второй состав атомохода «Курск», рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова Виктор Майсков.

«Мы стояли и работали в операционной, к нам зашел врач реанимации, который нам сказал, что в больницу везут мужчину с клинической смертью. Клиническая смерть, в отличии от биологической, обратимое состояние. Ее могут вызвать разные факторы, в данном случае она была вызвана остановкой сердца из-за инфаркта миокарда», — передает слова врача РИА «Новости».

По словам Майскова, сердце пациента не работало нормально, пока медики не открыли кровоснабжающую артерию.
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«После некоторых манипуляций сердце начало в полной мере снабжаться, и все жизнеугрожающие нарушения ритма прекратились. Естественно, это была очень эмоциональная процедура, собрались врачи всех отделений, кто-то занимался проведением анестезии, кто-то занимался реанимационной деятельностью», — сказал он.

Спустя несколько дней Майсков встретил пациента в коридоре больницы и спросил, кем он работает.

«Он сказал, что работает на кладбище. Я у него спросил, а кем он раньше работал, на что он мне сказал, что до этого он служил на флоте на атомоходе «Курск» и был в составе второго экипажа. Я ему сказал, что, видимо, его жизненное предназначение еще не исполнено, раз Бог не отпускает», — добавил врач.

Специалист пояснил, что большинство людей не переживают и одну клиническую смерть, так как у них она переходит в биологическую.

«Здесь, конечно, большая заслуга и профессионализм врачей. Благодаря слаженной работе удалось спасти человека. Реабилитация, на удивление, прошла нормально, после операции его подключили на ИВЛ, а на следующий день его уже перевели на самостоятельное дыхание, и буквально через два дня я его видел в палате», — заключил Майсков.

Напомним, 47-летний мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Фельдшеры успели вовремя — именно в момент их приезда у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию.
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Общество , РИА Новости , Курск , Курская Область
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