Брыльска расплакалась, узнав о смерти Мягкова 

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг в возрасте 82 лет.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала Брыльска, добавив, что очень любила Мягкова.

Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ.

Один из самых любимых советских артистов сыграл в кино десятки ролей, самые известные фильмы с его участием — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».