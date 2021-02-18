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Брыльска расплакалась, узнав о смерти Мягкова 

РИАМО 3 часа назад
Брыльска расплакалась, узнав о смерти Мягкова
Фото: ТАСС
Актриса Барбара Брыльска запомнила своего партнера по легендарному фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрея Мягкова как прекрасного человека, сообщает РИА Новости.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг в возрасте 82 лет.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала Брыльска, добавив, что очень любила Мягкова.

Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Играл в Художественном театре, а также ставил спектакли на Малой сцене МХАТ.
Один из самых любимых советских артистов сыграл в кино десятки ролей, самые известные фильмы с его участием — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».
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Общество , Андрей Мягков , Барбара Брыльска , РИА Новости
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