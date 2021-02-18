Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени Чехова (Камергерский пер., д. 3), после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов пер., д. 15/2, стр. 3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что исполнитель роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», народный артист РСФСР, актер театра и кино Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет.