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Москва

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля 

Агентство «Москва» и ещё 16 49 минут назад
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени Чехова (Камергерский пер., д. 3), после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов пер., д. 15/2, стр. 3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — говорится в сообщении.

Умер актер Андрей Мягков
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что исполнитель роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», народный артист РСФСР, актер театра и кино Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет.
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Общество , Видео , Андрей Мягков , АГН "Москва"
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