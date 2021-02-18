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Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 

Слово и Дело и ещё 1 3 часа назад
Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова
Фото: Мир24
Церемония прощания с актером Андреем Мягковым состоится ориентировочно 20 или 21 февраля в МХТ имени Чехова.
Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач, в котором артист работал последние годы жизни. Пока вопрос с датой и временем панихиды решается родственниками и руководством учреждения. Вероятно, прощание состоится уже в конце недели.
О смерти артиста стало известно в четверг, 18 февраля. Мягкова не стало в возрасте 82 лет. По предварительным данным, причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Жена актера нашла его без сознания в их квартире, прибывшие на место врачи не успели спасти ему жизнь.
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Общество , Андрей Мягков
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