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За сутки в России выявили 13 447 случаев коронавируса 

Вечерняя Москва 37 минут назад
За сутки в России выявили 13 447 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки выявлено более 13 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 18 февраля.
За последние 24 часа в стране было выявлено 13 447 новых случаев коронавируса. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России скончались 480 человек, выздоровели 18 730 человек.
Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в столице — 1950, в Санкт-Петербурге — 1094, Московской области — 577.
За все время пандемии в России зафиксировали 4 125 598 случаев коронавируса. Всего от инфекции скончались 81 926 человек, выздоровели — 3 661 312 пациентов.
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