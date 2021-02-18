За сутки в России выявили 13 447 случаев коронавируса 

России за минувшие сутки выявлено более 13 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 18 февраля.

За последние 24 часа в стране было выявлено 13 447 новых случаев коронавируса. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России скончались 480 человек, выздоровели 18 730 человек.

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в столице — 1950, в Санкт-Петербурге — 1094, Московской области — 577.

За все время пандемии в России зафиксировали 4 125 598 случаев коронавируса. Всего от инфекции скончались 81 926 человек, выздоровели — 3 661 312 пациентов.