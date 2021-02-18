Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пока вы спали: в России предложили сделать еще один выходной 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: в России предложили сделать еще один выходной
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В России предложили сделать еще один выходной

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился с письмом к главе Минздрава, в котором предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. Об этом сообщает RT.
Хамзаев отметил, что ЗОЖ является одним из основных составных элементов национальной идеи в России. Он призвал учредить во Всемирный день здоровья, 7 апреля, выходной, который россияне вместе со своими детьми «смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом».

33 российским банкам предрекли дефолт

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в этом году 9% участников рынка (33 кредитные организации) могут допустить дефолт. При этом часть дефолтов может реализоваться не через отзыв лицензий Банком России, а в результате добровольного ухода с рынка, пишет РБК.
Эксперты отмечают, что после пандемии банкам приходится формировать дополнительные резервы на возможные потери, а также бороться с оттоком вкладчиков. На 1 января индекс здоровья банковского сектора составил 91% — он соответствует доле банков, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев.
Читать новость полностью

Стало известно о планах по производству «Спутника V» за рубежом

Зарубежные партнеры Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии и Южной Корее сообщили, что уже начали, либо ожидают начала производства вакцины «Спутник V». Об этом пишет Financial Times.
Так, индийская копания Hetero Drugs ждет разрешения государственного регулятора, чтобы начать производство около 100 млн доз препарата. Южнокорейская GL Rapha расширяет свои мощности и передает часть заказа на 150 млн доз в год субподрядчикам.
А Uniao Química заявила, что уже запущено пилотное производство «Спутника V» в Бразилии и выход на полную мощность ожидается в апреле.
Читать новость полностью

В России вырос объем штрафов за нарушение ПДД

В 2020 году водители получили 167 млн штрафов от ГИБДД на общую сумму 117 млрд рублей. Рост количества штрафов составил 10% по сравнению с 2019 годом, пишет «Коммерсант».
При этом доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. Лидером по их количеству стала Московская область. Самый большой прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.). Меньше всего штрафовали водителей на Чукотке, которая пока остается единственным регионом, где не установили дорожные камеры.
Читать новость полностью

Белоруссию решили отстранить от «Евровидения»

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро выступила с предложением собрать подписи для отстранения Белоруссии от участия в песенном конкурсе «Евровидение» Об этом говорится на сайте парламентария.
По мнению Карлсбро, проводящий конкурс Европейский вещательный союз не должен сотрудничать с государственной телерадиокомпанией Белоруссии, глава которой Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а более 100 сотрудников уволены.
Читать новость полностью
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии 17
Общество , Иван Эйсмонт , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Минздрав РФ , ЕС , Европарламент , ГИБДД , Центральный банк России , Российский фонд прямых инвестиций , Financial Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Художник на видео по памяти рисует целые города
01:43
Художник на видео по памяти рисует целые города
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение