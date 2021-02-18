Пока вы спали: в России предложили сделать еще один выходной 

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Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился с письмом к главе Минздрава, в котором предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. Об этом сообщает RT.
Хамзаев отметил, что ЗОЖ является одним из основных составных элементов национальной идеи в России. Он призвал учредить во Всемирный день здоровья, 7 апреля, выходной, который россияне вместе со своими детьми «смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом».
Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в этом году 9% участников рынка (33 кредитные организации) могут допустить дефолт. При этом часть дефолтов может реализоваться не через отзыв лицензий Банком России, а в результате добровольного ухода с рынка, пишет РБК.
Эксперты отмечают, что после пандемии банкам приходится формировать дополнительные резервы на возможные потери, а также бороться с оттоком вкладчиков. На 1 января индекс здоровья банковского сектора составил 91% — он соответствует доле банков, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев.
Зарубежные партнеры Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии и Южной Корее сообщили, что уже начали, либо ожидают начала производства вакцины «Спутник V». Об этом пишет Financial Times.
Так, индийская копания Hetero Drugs ждет разрешения государственного регулятора, чтобы начать производство около 100 млн доз препарата. Южнокорейская GL Rapha расширяет свои мощности и передает часть заказа на 150 млн доз в год субподрядчикам.
А Uniao Química заявила, что уже запущено пилотное производство «Спутника V» в Бразилии и выход на полную мощность ожидается в апреле.
В 2020 году водители получили 167 млн штрафов от ГИБДД на общую сумму 117 млрд рублей. Рост количества штрафов составил 10% по сравнению с 2019 годом, пишет «Коммерсант».
При этом доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. Лидером по их количеству стала Московская область. Самый большой прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.). Меньше всего штрафовали водителей на Чукотке, которая пока остается единственным регионом, где не установили дорожные камеры.
Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро выступила с предложением собрать подписи для отстранения Белоруссии от участия в песенном конкурсе «Евровидение» Об этом говорится на сайте парламентария.
По мнению Карлсбро, проводящий конкурс Европейский вещательный союз не должен сотрудничать с государственной телерадиокомпанией Белоруссии, глава которой Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а более 100 сотрудников уволены.