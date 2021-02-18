Пока вы спали: в России предложили сделать еще один выходной 

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Хамзаев отметил, что ЗОЖ является одним из основных составных элементов национальной идеи в России. Он призвал учредить во Всемирный день здоровья, 7 апреля, выходной, который россияне вместе со своими детьми «смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом».

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в этом году 9% участников рынка (33 кредитные организации) могут допустить дефолт. При этом часть дефолтов может реализоваться не через отзыв лицензий Банком России , а в результате добровольного ухода с рынка, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что после пандемии банкам приходится формировать дополнительные резервы на возможные потери, а также бороться с оттоком вкладчиков. На 1 января индекс здоровья банковского сектора составил 91% — он соответствует доле банков, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев.

Так, индийская копания Hetero Drugs ждет разрешения государственного регулятора, чтобы начать производство около 100 млн доз препарата. Южнокорейская GL Rapha расширяет свои мощности и передает часть заказа на 150 млн доз в год субподрядчикам.

А Uniao Química заявила, что уже запущено пилотное производство «Спутника V» в Бразилии и выход на полную мощность ожидается в апреле.

В 2020 году водители получили 167 млн штрафов от ГИБДД на общую сумму 117 млрд рублей. Рост количества штрафов составил 10% по сравнению с 2019 годом, пишет «Коммерсант».

При этом доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. Лидером по их количеству стала Московская область. Самый большой прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.). Меньше всего штрафовали водителей на Чукотке, которая пока остается единственным регионом, где не установили дорожные камеры.

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро выступила с предложением собрать подписи для отстранения Белоруссии от участия в песенном конкурсе «Евровидение» Об этом говорится на сайте парламентария.