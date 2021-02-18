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Аварийную котельную на Алтае сняли на видео 

Вадим Дроздов 59 минут назад
Несколько дней назад стало известно, что жители села Староалейское в Алтайском крае вынуждены мерзнуть из-за поломки местной котельной. Как рассказали сельчане, уже на протяжении пяти дней вынуждены мерзнуть жильцы домов на улицах Калашникова, Шумакова, Шикунова, Шоссейной, а также в Староалейской средней школе №1. По их словам, очередная авария случилась из-за безответственного отношения руководства к теплосетям. В региональном Минстрое пояснили, что сломанной бензонасос заменили на резервный, но его мощности не хватило. 17 февраля работники котельной выложили видео, на котором показали аварийное состояние котельной. Рабочие вынуждены постоянно дышать дымом и рисковать своим здоровьем.
Общество , Видео , Минстрой
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