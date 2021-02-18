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Вильфанд предупредил об аномальном холоде на большей части России 

ИА Regnum и ещё 5 6 минут назад
Вильфанд предупредил об аномальном холоде
Фото: РИА Новости
На протяжении ближайших пяти дней на большей части России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом 18 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, синоптик уточнил, что на Дальнем Востоке значения температуры воздуха будут в это время в пределах климатической нормы или на четыре градуса выше нее, а на Камчатке и Сахалине — выше нормы на 6−8 градусов.
Также Вильфанд подчеркнул, что в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах значения температуры воздуха 18−19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормальных значений, 20 февраля — на восемь градусов ниже, 21−22 февраля — на один-дав градуса ниже.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 18 февраля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −14… −12 °C.
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Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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