В России подорожали мясо и овощи 

Стоимость овощей в России с 9 по 15 февраля 2021 года выросла на 1,7%, а куриное мясо подорожало на 1,4%. Кроме того, поднялась цена маргарина на 0,9%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что стоимость помидоров повысилась на 1,7%, картофель — на 2%, а морковь — на 1,6%. Также подорожал репчатый лук и яблоки на 1,1%, а белокочанная капуста — на 1%.

Кроме того, поднялись цены и на мороженую рыбу на 0,5%. Стоимость колбасы копченой и варено-копченой, сосисок, сарделек, консервов мясных для детского питания, а также и сычужных сыров выросла на 0,3%. При этом цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%.