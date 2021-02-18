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В России подорожали мясо и овощи 

Профиль 10 минут назад
В России подорожали мясо и овощи
Фото: ©Воронин Денис / Агентство «Москва»
Стоимость овощей в России с 9 по 15 февраля 2021 года выросла на 1,7%, а куриное мясо подорожало на 1,4%. Кроме того, поднялась цена маргарина на 0,9%.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что стоимость помидоров повысилась на 1,7%, картофель — на 2%, а морковь — на 1,6%. Также подорожал репчатый лук и яблоки на 1,1%, а белокочанная капуста — на 1%.
Кроме того, поднялись цены и на мороженую рыбу на 0,5%. Стоимость колбасы копченой и варено-копченой, сосисок, сарделек, консервов мясных для детского питания, а также и сычужных сыров выросла на 0,3%. При этом цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%.
Ранее стало известно, что за первые пять недель наступившего года средняя цена килограмма картофеля увеличилась на 40%, а моркови — на 34% по сравнению с 2020-м. В Минсельхозе объяснили, что в этом году урожай картофеля был небольшим. Всему виной — неблагоприятные погодные условия. Отмечается, что за 2020 год картофеля удалось собрать на 11,3% меньше, чем в 2019-м.
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Общество , Минсельхоз
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