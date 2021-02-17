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Москва

Суд оставил Добровинского без адвокатского статуса 

Вероника Полынина 1 час назад
Хамовнический суд Москвы отказал в иске Александра Добровинского, который пытался оспорить решение Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса адвоката сроком на два года, передает РАПСИ.
Адвокатская палата Москвы в октябре прошлого года приняла решение о лишении Добровинского профессионального статуса, в том числе в связи с его заявлениями о виновности актера Михаила Ефремова еще до начала процесса. В палате напомнили, что защитник не должен пренебрегать презумпцией невиновности человека, даже если он представляет на процессе другую сторону.
Ефремов попросил прощения у адвоката Добровинского
Кроме того, Александр Добровинский и защитник Ефремова Эльман Пашаев обвинялись в разглашении в СМИ сведений, относящихся к адвокатской тайне, и использовании дела Ефремова ради собственного пиара.
В свою очередь, как писал «Рамблер», защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в середине сентября сроком на один год. Тогда Добровинский заявил, что будет скучать по коллеге.
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Общество , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , РАПСИ
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