Суд оставил Добровинского без адвокатского статуса 

Хамовнический суд Москвы отказал в иске Александра Добровинского , который пытался оспорить решение Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса адвоката сроком на два года, передает РАПСИ.

Адвокатская палата Москвы в октябре прошлого года приняла решение о лишении Добровинского профессионального статуса, в том числе в связи с его заявлениями о виновности актера Михаила Ефремова еще до начала процесса. В палате напомнили, что защитник не должен пренебрегать презумпцией невиновности человека, даже если он представляет на процессе другую сторону.

Кроме того, Александр Добровинский и защитник Ефремова Эльман Пашаев обвинялись в разглашении в СМИ сведений, относящихся к адвокатской тайне, и использовании дела Ефремова ради собственного пиара.

В свою очередь, как писал «Рамблер», защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в середине сентября сроком на один год. Тогда Добровинский заявил, что будет скучать по коллеге.