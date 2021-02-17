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Москва

Малышева повредила ногу 

Lenta.ru 1 час назад
Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева повредила ногу. Своей проблемой она поделилась с подписчиками в сторис в Instagram.

«Вот в таком виде я сейчас еду домой. У меня надрыв крестообразной связки. Буду лежать», — сообщила подписчикам Малышева.

Видео, которое опубликовала телеведущая, было снято в автомобиле. В нем она показала свою левую ногу в коленном бандаже и туфле.

«Еду домой, чтобы полежать. Но долго не полежишь. Сегодня съемки» — подписала ролик ведущая.

Ранее Малышева перечислила продукты, опасные для памяти. Она объяснила, что провоцировать развитие болезни Альцгеймера у тех, кто заметил проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина.
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Общество , Видео , Елена Малышева
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