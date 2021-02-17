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Эрмитаж ответил на обвинения в выставлении подделок 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Эрмитаж ответил на обвинения в выставлении подделок
Фото: РИА Новости
Государственный Эрмитаж ответил на обвинения в выставлении подделок на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора». Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, эксперты проведут повторное исследование экспонатов, задействованных в экспозиции.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — отметил он.

По его словам, эксперты также изучат документы, связанные с экспонатами.
В январе коллекционер Андрей Ружников опубликовал письмо с претензиями в адрес Эрмитажа. Он отметил, что может долго перечислять список подделок, задействованных в выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора». Коллекционер поинтересовался, как фальшивки оказались в музее и кто несет за это ответственность: кураторы, хранители или руководство Эрмитажа. Ружников написал, что не хочет предполагать, будто подделки оказались в учреждении из-за коррупции.
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Общество , Михаил Пиотровский , Эрмитаж
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