Хамовнический суд признал правомерным лишение Александра Добровинского статуса адвоката на 2 года, решение о котором ранее приняла адвокатская палата Москвы . Таким образом, юристу отказано в жалобе, передает ТАСС.

Добровинский уже заявил о намерении подать апелляцию на сегодняшний вердикт. По его словам, адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции в том случае, если она не нарушает никаких норм. При этом Добровинский выразил уверенность, что наличие или отсутствие статуса никак не влияет на его профессиональную деятельность и способность выигрывать дела своих клиентов.

Добровинский представлял интересы потерпевших на процессе о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Совет адвокатской палаты Москвы временно лишил защитника адвокатского статуса за ряд его публичных высказываний, в частности о том, как артисту можно «уйти от наказания».

Процессуальный оппонент по делу Ефремова Эльман Пашаев также был лишен статуса, но на один год.

Кроме того, его уже допросили в качестве свидетеля по делу о даче ложных показаний свидетелями. Следствие также планирует проверить сведения о их возможном подкупе.