Новый мощный снегопад придет в Москву 23 февраля

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Метель и мороз ожидаются 23 февраля в Москве . В праздничный день выпадет до трети месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает телеканал "360".

По его словам, предшествующие Дню защитника Отечества рабочие будни будут холодными. Температура воздуха опустится до -20 градусов. Осадки маловероятны. К выходным потеплеет.

"В воскресенье скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо затянут снеговые облака, ночью потеплеет до -12…-17, днем температура воздуха повысится до -2…-7, к вечеру возможно до 0…-5", — рассказал Тишковец РИА "Новости".

Он добавил, что в утренние часы 22 февраля будет -7…-12 градусов, днем -3…-8 градусов.

"В День защитника Отечества атмосферный фронт обострится, праздничный день будет самым ненастным, то есть наиболее снежным — до одной трети месячной нормы", — заметил синоптик.