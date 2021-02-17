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Погода в Москве: Московскому региону предрекли новый мощный снегопад 

Газета.Ru 40 минут назад
Новый мощный снегопад придет в Москву 23 февраля
Фото: ТАСС
Метель и мороз ожидаются 23 февраля в Москве. В праздничный день выпадет до трети месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает телеканал "360".
По его словам, предшествующие Дню защитника Отечества рабочие будни будут холодными. Температура воздуха опустится до -20 градусов. Осадки маловероятны. К выходным потеплеет.
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"В воскресенье скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо затянут снеговые облака, ночью потеплеет до -12…-17, днем температура воздуха повысится до -2…-7, к вечеру возможно до 0…-5", — рассказал Тишковец РИА "Новости".

Он добавил, что в утренние часы 22 февраля будет -7…-12 градусов, днем -3…-8 градусов.

"В День защитника Отечества атмосферный фронт обострится, праздничный день будет самым ненастным, то есть наиболее снежным — до одной трети месячной нормы", — заметил синоптик.

По его словам, будет дуть сильный ветер, ожидается метель. Ночью — до -20 градусов, днем -12… -17 градусов. В праздничные дни сугробы в Москве подрастут до 60-65 сантиметров, в области — местами до 70-80 сантиметров. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал владельцам машин не оттягивать с раскопкой своих транспортных средств после снегопадов. Позже сделать это будет еще труднее.
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Общество , Погода , Антон Шапарин , РИА Новости , Москва
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