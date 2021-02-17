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Москва

Михалков призвал вернуть статью о лишении гражданства России 

Вероника Полынина 30 минут назад
Михалков призвал вернуть статью о лишении гражданства
Фото: ТАСС
Режиссер Никита Михалков призвал вернуть статью о лишении гражданства РФ для тех, кто призывает зарубежные страны вводить антироссийские санкции. Об этом, как передает «Интерфакс», режиссер заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Михалкова, вернуть статью о лишении гражданства нужно «не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее».

«А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой…"», — сказал Михалков.

Он отметил, что статья не должна применяться неправомерно, когда «кто-то обругал начальника». По мнению режиссера, наказание в виде лишения гражданства позволит избежать «всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны».
В СССР существовала законодательная норма, позволяющая лишить человека гражданства страны, если он «совершил действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».
В российской Конституции прописано, что гражданин не может быть лишен гражданства или права его изменить.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал призывы к санкциям государственной изменой.
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Общество , Петр Толстой , Никита Михалков , Госдума
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