Режиссер Никита Михалков призвал вернуть статью о лишении гражданства РФ для тех, кто призывает зарубежные страны вводить антироссийские санкции. Об этом, как передает «Интерфакс», режиссер заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Михалкова, вернуть статью о лишении гражданства нужно «не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее».

«А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой…"», — сказал Михалков.

Он отметил, что статья не должна применяться неправомерно, когда «кто-то обругал начальника». По мнению режиссера, наказание в виде лишения гражданства позволит избежать «всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны».

В СССР существовала законодательная норма, позволяющая лишить человека гражданства страны, если он «совершил действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

В российской Конституции прописано, что гражданин не может быть лишен гражданства или права его изменить.