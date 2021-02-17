Сергей Беляков стал главой Росгорцирка

Врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков победил в конкурсе на должность гендиректора компании, проведенном Министерством культуры . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"18 февраля состоялся второй этап конкурса на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания". В результате голосования членов комиссии по проведению конкурса победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков", — сказали в пресс-службе.

Мероприятие прошло в формате презентации участниками программ деятельности Росгосцирка. К защите были допущены 12 кандидатов, отобранные ранее по итогам тестирования.

В конце декабря 2020 года Минкультуры России объявило конкурс на замещение должности генерального директора Российской государственной цирковой компании. Заявки принимались до 29 января 2021 года.

Согласно требованиям ведомства, у соискателя должно быть высшее образование и опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящей должности не менее одного года. Помимо стандартного набора документов ему требовалось предоставить автобиографию и программу деятельности Росгосцирка на период с 2021-го по 2025 год. С победителем конкурса Министерство культуры России в месячный срок должно заключить трудовой договор на срок не более пяти лет.

Владимир Шемякин 15 декабря покинул пост генерального директора Росгосцирка по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя учреждения был назначен Сергей Беляков, занимавший должность советника главы Росгосцирка.