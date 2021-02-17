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Подмосковных автомобилистов предупредили о гололедице 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Подмосковных автомобилистов предупредили о гололедице
Фото: РИА Новости
Водителям в Московской области стоит соблюдать особую осторожность на дорогах из-за гололеда, предупредили в региональном Минтрансе. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В среду в регионе столбики термометров упали до 14 градусов ниже нуля, а ночью они опустятся до 20 градусов мороза.

"Московский регион находится под влиянием небольшого циклона — облачно и небольшой снегопад. На дорогах гололедица, ветер 5-10 метров в секунду. Пожалуйста, будьте осторожны", — заявили в ведомстве.

Автомобилистам также напомнили о важности неукоснительного соблюдения ПДД.
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Общество , Погода , Минтранс РФ , Москва , Московская область
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