Подмосковных автомобилистов предупредили о гололедице 

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Водителям в Московской области стоит соблюдать особую осторожность на дорогах из-за гололеда, предупредили в региональном Минтрансе . Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В среду в регионе столбики термометров упали до 14 градусов ниже нуля, а ночью они опустятся до 20 градусов мороза.

"Московский регион находится под влиянием небольшого циклона — облачно и небольшой снегопад. На дорогах гололедица, ветер 5-10 метров в секунду. Пожалуйста, будьте осторожны", — заявили в ведомстве.

Автомобилистам также напомнили о важности неукоснительного соблюдения ПДД.