Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью 

По словам Симоньян, к ней обратилась корреспондент "Медузы" с просьбой прокомментировать данные источников о том, что ей предложили пойти на выборы в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку "Единой России" в Краснодарском крае.

"Большей чуши в жизни не слышала", — написала она в Telegram.

Также Симоньян отметила, что подобные случаи наглядно показывают степень надежности таких источников.

Единый день голосования в России выпадает на 19 сентября 2021 года. В этом году также пройдут выборы в Госдуму.