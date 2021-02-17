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Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью 

РИА Новости 24 минуты назад
Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о ее выдвижении в Госдуму от партии "Единая Россия".
По словам Симоньян, к ней обратилась корреспондент "Медузы" с просьбой прокомментировать данные источников о том, что ей предложили пойти на выборы в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку "Единой России" в Краснодарском крае.

"Большей чуши в жизни не слышала", — написала она в Telegram.

Также Симоньян отметила, что подобные случаи наглядно показывают степень надежности таких источников.
Единый день голосования в России выпадает на 19 сентября 2021 года. В этом году также пройдут выборы в Госдуму.
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Общество , Маргарита Симоньян , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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