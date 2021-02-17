СМИ рассказали о тайной внучке Ланового 

«Комсомольская правда» попыталась найти единственную внучку актера Василия Ланового — внебрачную дочь его умершего сына Сергея. По данным газеты, 18-летняя Анна живет в Архангельске и отказывается говорить о семье.

«КП» отмечает, что Лановой узнал о внучке уже после смерти сына — от ее матери. Он сделал ДНК-тест, доказавший родство, после чего начал забирать Анну к себе на выходные в Москву и старался обеспечить всем необходимым.

Газета отыскала Анну, подходящую под описание, в соцсетях невестки Ланового Ирины Братчиковой. «КП» рассказала, что у девушки модельная внешность. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, любит искусство и живет на два города — Москву и Архангельск. В Москве живет ее молодой человек — выпускник ВГИКа.

По данным «КП», девушка называет себя патриоткой, уверяет, что не собирается покидать Россию, и считает президента Владимира Путина настоящим мужчиной.

В разговоре с журналистами «КП» она отказалась подтвердить родство с Лановым.

«Извините, пожалуйста, я такую информацию не распространяю», — подчеркнула она.

Позже мать девушки заявила газете, что они «совсем другие люди» и не имеют к семье Ланового никакого отношения.

Как сообщал «Рамблер», Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.