На Байконуре начнутся сокращения 

В 2021 году на космодроме Байконур сократят часть сотрудников: некоторые из них уйдут на пенсию, другие — переедут в Россию . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос).

Так в центре прокомментировали новости о сокращении численности персонала с 5407 до пяти тысяч человек.

Представители центра заявили, что численность персонала уменьшится на семь-восемь процентов, это «в пределах многолетней текучести».

Собеседники РИА Новости отметили, что персонал космодрома сокращается на фоне развития технологической инфраструктуры, модернизации рабочих процессов, устранения дублирующих функций у сотрудников и роста производительности труда.

«В настоящий момент для обеспечения запусков требуется меньшее количество персонала. Ведь в основу штатной численности филиала заложены технологии и процессы 70–90-х годов, которые сегодня требуют естественной корректировки», — подчеркнули в центре.

Сокращение не коснется персонала, непосредственно участвующего в пусках ракет.

Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ узнали о планах увеличить количество пусков с Байконура в 2021 году более чем в два раза. В 2020-м с космодрома произвели семь пусков, а на новый год запланировано от 15 до 17 стартов, включая три ракеты «Протон-М» и 12-14 ракет «Союз-2».